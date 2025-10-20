Scontri prima di Pisa-Verona arrestati 5 ultras dell’Hellas | Il video delle violenze
Si sono dati appuntamento, con i volti coperti e preparati alla violenza. Sabato 18 ottobre, prima del match di Serie A tra Pisa e Verona, nelle vie della città toscana è andata in scena la guerriglia tra ultras. Nella mattinata di lunedì la Polizia di Pisa ha effettuato l’arresto “differito” di cinque tifosi dell’ Hellas Verona, individuati tra i più attivi durante gli scontri dagli investigatori della Digos, che hanno utilizzato anche le immagini video a disposizione. I tifosi arrestati si sono resi responsabili, a vario titolo, dei reati di rissa, nonché di possesso, utilizzo e lancio di fumogeni, mazze, bastoni, oggetti contundenti e atti ad offendere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
