Scontri Pisa-Verona arrestati cinque ultras gialloblù

PISA – Cinque tifosi dell’Hellas Verona sono stati arrestati nella mattinata di oggi (20 ottobre) dalla Polizia di Stato di Pisa, in collaborazione con gli uffici di Verona e Trento, nell’ambito delle indagini sugli scontri avvenuti prima della partita Pisa–Verona del 18 ottobre. Gli uomini della Digos pisana, subito intervenuti per disperdere le due fazioni e identificare i presenti, hanno esaminato i filmati raccolti nell’immediato post-scontri, riuscendo a individuare cinque tra i tifosi più attivi durante i disordini. Si tratta di quattro residenti nella provincia di Verona e uno in quella di Trento. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

