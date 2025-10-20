Scontri Pisa-Verona arrestati cinque ultras gialloblù

PISACinque tifosi dell’Hellas Verona sono stati arrestati nella mattinata di oggi (20 ottobre) dalla Polizia di Stato di Pisa, in collaborazione con gli uffici di Verona e Trento, nell’ambito delle indagini sugli scontri avvenuti prima della partita Pisa–Verona del 18 ottobre. Gli uomini della Digos pisana, subito intervenuti per disperdere le due fazioni e identificare i presenti, hanno esaminato i filmati raccolti nell’immediato post-scontri, riuscendo a individuare cinque tra i tifosi più attivi durante i disordini. Si tratta di quattro residenti nella provincia di Verona e uno in quella di Trento. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

