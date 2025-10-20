Scontri Pisa-Verona arrestati 5 ultras dell’Hellas

Cinque ultras dell’Hellas Verona sono stati arrestati questa mattina, lunedì 20 ottobre, dalla Polizia di Stato di Pisa assieme ai colleghi di Verona e Trento per gli scontri avvenuti prima dell’incontro di calcio tra Pisa e Verona dello scorso 18 ottobre. I cinque sono stati individuati come alcuni dei soggetti più attivi nei tafferugli. Gli investigatori della Digos, che avevano fermato e identificato il gruppo dei tifosi scaligeri subito dopo l’intervento della Polizia e la dispersione delle opposte fazioni, hanno visionato i filmati reperiti nell’immediato, riuscendo così a individuare e trarre in arresto ‘differito’ i cinque tifosi, quattro residenti nella provincia di Verona e uno in provincia di Trento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

