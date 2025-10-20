Scontri Pisa-Verona arrestati 5 ultras dell’Hellas
Cinque ultras dell’Hellas Verona sono stati arrestati questa mattina, lunedì 20 ottobre, dalla Polizia di Stato di Pisa assieme ai colleghi di Verona e Trento per gli scontri avvenuti prima dell’incontro di calcio tra Pisa e Verona dello scorso 18 ottobre. I cinque sono stati individuati come alcuni dei soggetti più attivi nei tafferugli. Gli investigatori della Digos, che avevano fermato e identificato il gruppo dei tifosi scaligeri subito dopo l’intervento della Polizia e la dispersione delle opposte fazioni, hanno visionato i filmati reperiti nell’immediato, riuscendo così a individuare e trarre in arresto ‘differito’ i cinque tifosi, quattro residenti nella provincia di Verona e uno in provincia di Trento. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti simili trattati di recente
+ ULTIM'ORA Scontri tra ultras prima di Pisa-Verona: arrestati 5 tifosi - facebook.com Vai su Facebook
“Dopo le immagini degli scontri a Pisa questo ennesimo episodio di violenza non può lasciarci indifferenti. Spero che i responsabili vengano presto individuati. Sono vicino alla famiglia e agli amici dell’autista del pullman del Pistoia basket”. - X Vai su X
Cinque arresti per gli scontri di Pisa Verona: ultrà individuati dalla Digos - Si tratta di sostenitori scaligeri che si trovavano in via Piave e zone limitrofe nei momenti delle violenze. Riporta msn.com
Scontri Pisa-Verona, arrestati cinque ultras gialloblù - Cinque tifosi dell’Hellas Verona sono stati arrestati nella mattinata di oggi (20 ottobre) dalla Polizia di Stato di Pisa, in collaborazione con gli uffici di Verona e Trento, nell’ambito delle ... Si legge su msn.com
La Polizia di Stato arresta tifosi Hellas Verona - Nella mattinata odierna personale della Polizia di stato di Pisa, unitamente agli Uffici di Verona e Trento, ha effettuato l’arresto “differito” di cinque tifosi dell’Hellas Verona, individuati tra i ... Come scrive reportweb.tv