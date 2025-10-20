Scontri in aeroporto a Firenze Feriti cinque agenti di Bologna
Cinque agenti del Reparto Mobile di Bologna feriti a Firenze. É questo il bilancio felsineo degli scontri di due giorni fa nel capoluogo toscano. Dove a centinaia i manifestanti, che partecipavano al corteo ex Gkn alla periferia nord della città, hanno deviato dal percorso della manifestazione autorizzata e sono entrati dentro l’aeroporto Peretola. Lì sono riusciti a sfondare il cordone delle forze dell’ordine schierate, tra polizia e carabinieri, riuscendo ad arrivare addirittura nell’area dei check-in dello scalo. E per impedire ai manifestanti di raggiungere anche la pista dell’aeoroporto, che ha contato diversi voli in ritardo, sono stati repressi e sono nati diversi scontri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
