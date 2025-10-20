Scontri in aeroporto a Firenze Feriti cinque agenti di Bologna

Ilrestodelcarlino.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque agenti del Reparto Mobile di Bologna feriti a Firenze. É questo il bilancio felsineo degli scontri di due giorni fa nel capoluogo toscano. Dove a centinaia i manifestanti, che partecipavano al corteo ex Gkn alla periferia nord della città, hanno deviato dal percorso della manifestazione autorizzata e sono entrati dentro l’aeroporto Peretola. Lì sono riusciti a sfondare il cordone delle forze dell’ordine schierate, tra polizia e carabinieri, riuscendo ad arrivare addirittura nell’area dei check-in dello scalo. E per impedire ai manifestanti di raggiungere anche la pista dell’aeoroporto, che ha contato diversi voli in ritardo, sono stati repressi e sono nati diversi scontri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

scontri in aeroporto a firenze feriti cinque agenti di bologna

© Ilrestodelcarlino.it - Scontri in aeroporto a Firenze. Feriti cinque agenti di Bologna

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

scontri aeroporto firenze feritiScontri in aeroporto a Firenze. Feriti cinque agenti di Bologna - Cinque agenti del Reparto Mobile di Bologna feriti a Firenze. Come scrive ilrestodelcarlino.it

scontri aeroporto firenze feritiFirenze, scontri tra manifestanti Gkn e polizia in aeroporto: dieci agenti feriti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Firenze, scontri tra manifestanti Gkn e polizia in aeroporto: dieci agenti feriti ... Secondo tg24.sky.it

scontri aeroporto firenze feritiEx Gkn, in migliaia al corteo per Gaza. Scontri con la polizia all’aeroporto: quattro feriti - Tensione altissima all'aeroporto di Firenze oggi pomeriggio, dove una parte del corteo in solidarietà ai lavoratori ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) ha fatto irruzione nello scalo, sfondando un cord ... Da affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Scontri Aeroporto Firenze Feriti