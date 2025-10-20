Scontri a Pisa cinque ultras dell' Hellas Verona finiscono in manette

La polizia di Stato di Pisa, insieme agli uffici di Verona e Trento, nella mattinata di lunedì ha eseguito cinque arresti in “differita” nei cofronti di altrettanti ultras dell'Hellas Verona, che sarebbero stati individuati tra i più attivi negli scontri avvenuti sabato nel pre-partita della. 🔗 Leggi su Veronasera.it

