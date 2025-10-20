Tempo di lettura: 2 minuti È una serata storta quella vissuta dalla Ditar Smile Benevento ieri sera, dovuta anche alle numerose assenze sia per infortunio sia per la concomitanza domenicale della gara della formazione Under 17 di cui fanno parte due giocatori della prima squadra, sconfitta in trasferta dal CAP Nola con il punteggio finale di 69-55. La gara, valida per il campionato di DR1, ha messo in luce le difficoltà della formazione beneventana, incapace di trovare continuità offensiva e solidità difensiva per contrastare l’intensità dei padroni di casa. Il match è iniziato in equilibrio, con le due squadre che si sono studiate nei primi minuti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sconfitta in trasferta per la Ditar Smile Benevento: il Nola si impone 69-55