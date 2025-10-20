Sclerosi multipla al San Pio apre un centro dedicato | Terapie innovative senza necessità di spostarsi

Attivato il Centro sclerosi multipla all’ospedale di Vasto: il nuovo servizio, nato per offrire ai malati terapie innovative senza necessità di spostarsi, è stato presentato dalla Asl davanti a un folto pubblico di rappresentanti del governo regionale, in primis l’assessore alla salute, Nicoletta. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

