Scivola mentre cerca di prendere il bus e muore | aperto un fascicolo per il decesso di Silvio Raimondi
La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico dell'autista del bus sul quale Silvio Raimondi, artigiano di Pegli, stava tentando di salire quando è caduto a terra, riportando lesioni fatali.L'accadutoLa tragedia risale a venerdì 17 ottobre: secondo quanto ricostruito. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche questi approfondimenti
Juve, fiducia in David Scivola, perde il passo, ma non la Juve. Jonathan David ha fatto sobbalzare il popolo bianconero per ben due volte in quattro giorni: a Villarreal quando si è divorato il più facile dei colpi sotto porta e, domenica sera, ciccando il pall - facebook.com Vai su Facebook