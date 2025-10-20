Scivola mentre cerca di prendere il bus e muore | aperto un fascicolo per il decesso di Silvio Raimondi

La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico dell'autista del bus sul quale Silvio Raimondi, artigiano di Pegli, stava tentando di salire quando è caduto a terra, riportando lesioni fatali.L'accadutoLa tragedia risale a venerdì 17 ottobre: secondo quanto ricostruito. 🔗 Leggi su Today.it

