Sciopero treni martedì 21 ottobre il personale per la manutenzione si ferma per 24 ore | orari e corse garantite

Martedì 21 ottobre si tiene un nuovo sciopero nazionale di 24 ore (da 00:00 alle 23:59) nel settore ferroviario. L’agitazione stavolta interessa il personale tecnico responsabile della manutenzione degli impianti e delle infrastrutture di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), società del Gruppo Ferrovie dello Stato. Saranno possibili quindi disagi per pendolari e viaggiatori. Le ragioni dello sciopero per il 21 ottobre. Lo stop è stato indetto dalle sigle sindacali COBAS Lavoro Privato, Coordinamento Ferrovieri e Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione RFI. Sono gli addetti che monitorano il funzionamento di binari, segnali e stazioni e ne gestiscono la manutenzione. 🔗 Leggi su Open.online