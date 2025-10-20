Sciopero treni il 21 ottobre 2025 possibili disagi in tutta Italia | orari e motivazioni dello stop
Lo sciopero dei treni del 21 ottobre 2025 è stato indetto dall’Assemblea nazionale lavoratori manutenzione infrastruttura Rfi per 24 ore. Anche se i treni circoleranno, potrebbero esserci disagi per pendolari e viaggiatori per la mancanza di interventi tecnici durante la giornata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Domani nuovo sciopero dei treni, disagi in tutta Italia - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero generale oggi 3 ottobre, stop treni bus e scuole: orari e fasce garanzia - X Vai su X
Sciopero treni il 21 ottobre 2025, possibili disagi in tutta Italia: orari e motivazioni dello stop - Lo sciopero dei treni del 21 ottobre 2025 è stato indetto dall’Assemblea nazionale lavoratori manutenzione infrastruttura Rfi per 24 ore ... Da fanpage.it
Sciopero dei treni martedì 21 ottobre, ancora disagi per i pendolari: gli orari e chi aderisce - Anche la giornata di mercoledì 29 ottobre 2025 si presenta critica per chi viaggia, ma in questo caso via aereo. Lo riporta tg.la7.it
Sciopero treni 21 ottobre, stop personale manutenzione: orari e fasce di garanzia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero treni 21 ottobre, stop personale manutenzione: orari e fasce di garanzia ... Come scrive tg24.sky.it