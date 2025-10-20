Sciopero treni il 21 ottobre 2025 possibili disagi in tutta Italia | orari e motivazioni dello stop

Fanpage.it | 20 ott 2025

Lo sciopero dei treni del 21 ottobre 2025 è stato indetto dall’Assemblea nazionale lavoratori manutenzione infrastruttura Rfi per 24 ore. Anche se i treni circoleranno, potrebbero esserci disagi per pendolari e viaggiatori per la mancanza di interventi tecnici durante la giornata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

