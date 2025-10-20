Sciopero treni? FS | la circolazione domani sarà regolare

«Nella giornata di martedì 21 ottobre la circolazione dei treni sarà regolare. Lo sciopero in programma non riguarda il personale di Trenitalia e non avrà impatto sulla regolarità del servizio». Lo riferisce un portavoce di FS in relazione a uno sciopero dei treni in programma domani proclamato da alcune sigle tra le quali Cobas Lavoro Privato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sciopero treni? FS: la circolazione domani sarà regolare

Argomenti simili trattati di recente

Sciopero nazionale dei treni il 21 ottobre: chi si ferma, gli orari e possibili disagi Non si escludono ritardi o rallentamenti per pendolari e viaggiatori - facebook.com Vai su Facebook

#Sciopero treni 21 ottobre, stop personale manutenzione: orari e fasce di garanzia - X Vai su X

Sciopero treni del 21 ottobre 2025: orari, fasce di garanzia e possibili disagi, cosa sapere - Lo sciopero nazionale è stato proclamato dalle sigle Cobas Lavoro Privato, Coordinamento Ferrovieri e Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione Rfi ... Scrive msn.com

Sciopero nazionale martedì 21 ottobre: chi aderisce, i servizi garantiti. Possibili disagi - La mobilitazione interesserà il personale tecnico impegnato nella manutenzione degli impianti e delle infrastrutture. Segnala msn.com

Sciopero dei treni martedì 21 ottobre, ancora disagi per i pendolari: gli orari e chi aderisce - Anche la giornata di mercoledì 29 ottobre 2025 si presenta critica per chi viaggia, ma in questo caso via aereo. Scrive tg.la7.it