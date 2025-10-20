Sciopero treni 21 ottobre stop personale della manutenzione | Circolazione regolare
Domani, martedì 21 ottobre, un nuovo sciopero nazionale potrebbe comportare alcuni disagi nei trasporti. Lo stop è in programma per 24 ore (dalle 00:00 alle 23:59) e coinvolgerà il personale tecnico responsabile della manutenzione degli impianti e delle infrastrutture di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), società del Gruppo Ferrovie dello Stato. L’agitazione, che non dovrebbe impattare sui passeggeri, è stata proclamata dalle sigle COBAS Lavoro Privato, Coordinamento Ferrovieri e Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione RFI e riguarda coloro che garantiscono il corretto funzionamento di binari, segnali e stazioni, e non macchinisti e capitreno. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
