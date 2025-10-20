Sciopero treni 21 ottobre | orari servizi garantiti motivazioni La guida completa
Martedì 21 ottobre 2025 si preannuncia una giornata di possibili disagi per chi viaggia in treno. È previsto uno sciopero nazionale di 24 ore che coinvolgerà il personale addetto alla manutenzione degli impianti e delle infrastrutture ferroviarie di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), società del Gruppo Ferrovie dello Stato. L’agitazione, proclamata dalle sigle sindacali COBAS Lavoro PrivatoCoordinamento Ferrovieri e dall’ Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione Infrastruttura RFI, avrà inizio alla mezzanotte del 21 ottobre e proseguirà fino alle 23:59 dello stesso giorno. Chi sciopera e perché. 🔗 Leggi su Lapresse.it
