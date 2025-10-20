Sciopero treni 21 ottobre 2025 | chi si ferma orari e possibili disagi
Roma, 20 ottobre 2025 - Torna a fermarsi il settore ferroviario martedì 21 ottobre con lo sciopero nazionale proclamato da Cobas Lavoro Privato, Coordinamento Ferrovieri e Assemblea Nazionale Manutenzione Rfi. L’agitazione riguarderà nello specifico il personale tecnico impegnato nella manutenzione degli impianti e delle infrastrutture gestite da Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), la società del gruppo Fs responsabile della rete dei binari, dei segnali e delle stazioni. Orari e possibili disagi. Lo sciopero avrà inizio alle 00.00 e terminerà alle 23.59 di martedì 21 ottobre. Non essendo coinvolti macchinisti e capitreno, lo sciopero non dovrebbe avere ricadute dirette sulla circolazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Sciopero nazionale dei treni il 21 ottobre: chi si ferma, gli orari e possibili disagi Non si escludono ritardi o rallentamenti per pendolari e viaggiatori - facebook.com Vai su Facebook
#Sciopero treni 21 ottobre, stop personale manutenzione: orari e fasce di garanzia - X Vai su X
Sciopero treni 21 ottobre 2025: chi si ferma, orari e possibili disagi - L'agitazione proclamata da Cobas Lavoro Privato, Coordinamento Ferrovieri e Assemblea Nazionale Manutenzione Rfi ... Si legge su quotidiano.net
Sciopero treni 21 ottobre, stop personale manutenzione: orari e fasce di garanzia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero treni 21 ottobre, stop personale manutenzione: orari e fasce di garanzia ... Segnala tg24.sky.it
Sciopero dei treni martedì 21 ottobre, ancora disagi per i pendolari: gli orari e chi aderisce - Anche la giornata di mercoledì 29 ottobre 2025 si presenta critica per chi viaggia, ma in questo caso via aereo. Come scrive tg.la7.it