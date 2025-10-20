Sciopero treni 21 ottobre 2025 | chi si ferma orari e possibili disagi

Roma, 20 ottobre 2025 - Torna a fermarsi il settore ferroviario martedì 21 ottobre con lo sciopero nazionale proclamato da Cobas Lavoro Privato, Coordinamento Ferrovieri e Assemblea Nazionale Manutenzione Rfi. L’agitazione riguarderà nello specifico il personale tecnico impegnato nella manutenzione degli impianti e delle infrastrutture gestite da Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), la società del gruppo Fs responsabile della rete dei binari, dei segnali e delle stazioni. Orari e possibili disagi. Lo sciopero avrà inizio alle 00.00 e terminerà alle 23.59 di martedì 21 ottobre. Non essendo coinvolti macchinisti e capitreno, lo sciopero non dovrebbe avere ricadute dirette sulla circolazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

