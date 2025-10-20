Sciopero treni 21 ottobre 2025 | chi si ferma e orari

Domani, martedì 21 ottobre, è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore che potrebbe causare disagi alla circolazione ferroviaria in diverse regioni italiane. L’agitazione, proclamata dalle sigle Cobas lavoro privato, Coordinamento ferrovieri e Assemblea nazionale lavoratori manutenzione Rfi, interesserà il personale tecnico addetto alla manutenzione di impianti e infrastrutture di Rfi, società del gruppo Ferrovie dello Stato. I sindacati chiedono salari più adeguati, maggiori tutele sulla sicurezza e il rispetto degli impegni sugli investimenti infrastrutturali, anche legati al Pnrr. Alla base c’è inoltre l’aumento dei costi energetici e il mancato rinnovo contrattuale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

