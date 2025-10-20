Sciopero treni 21 ottobre 2025 | chi si ferma e orari

Lettera43.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, martedì 21 ottobre, è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore che potrebbe causare disagi alla circolazione ferroviaria in diverse regioni italiane. L’agitazione, proclamata dalle sigle Cobas lavoro privato, Coordinamento ferrovieri e Assemblea nazionale lavoratori manutenzione Rfi, interesserà il personale tecnico addetto alla manutenzione di impianti e infrastrutture di Rfi, società del gruppo Ferrovie dello Stato. I sindacati chiedono salari più adeguati, maggiori tutele sulla sicurezza e il rispetto degli impegni sugli investimenti infrastrutturali, anche legati al Pnrr. Alla base c’è inoltre l’aumento dei costi energetici e il mancato rinnovo contrattuale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

sciopero treni 21 ottobre 2025 chi si ferma e orari

© Lettera43.it - Sciopero treni 21 ottobre 2025: chi si ferma e orari

Argomenti simili trattati di recente

sciopero treni 21 ottobreSciopero treni il 21 ottobre 2025, possibili disagi in tutta Italia: orari e motivazioni dello stop - Lo sciopero dei treni del 21 ottobre 2025 è stato indetto dall’Assemblea nazionale lavoratori manutenzione infrastruttura Rfi per 24 ore ... Secondo fanpage.it

sciopero treni 21 ottobreSciopero treni 21 ottobre, stop personale manutenzione: orari e fasce di garanzia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero treni 21 ottobre, stop personale manutenzione: orari e fasce di garanzia ... Da tg24.sky.it

sciopero treni 21 ottobreSciopero treni 21 ottobre: orari, servizi garantiti, motivazioni. La guida completa - Martedì 21 ottobre 2025 si preannuncia una giornata di possibili disagi per chi viaggia in treno. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Treni 21 Ottobre