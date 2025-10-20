Sciopero marchi del lusso da Gucci a Yves Saint Laurent | perché i lavoratori si fermeranno

I lavoratori dei marchi del lusso e dell'alta moda del Gruppo Kering si preparano a incrociare le braccia. I sindacati di categoria Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil hanno proclamato uno sciopero per la giornata di martedì 21 ottobre che potrebbe coinvolgere il personale del Gruppo Kering in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

