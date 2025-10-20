Sciopero di 4 ore Gruppo Kering | domani 21 ottobre Presidi a Milano e Scandicci

I sindacati di categoria Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil hanno proclamato per le prime 4 ore dell'orario di lavoro di domani martedì 21 ottobre lo sciopero di tutto il personale del Gruppo Kering in Italia, nello specifico la mobilitazione riguarda le lavoratrici e i lavoratori delle aziende Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Ginori 1735, Bottega Veneta, Kering Italia L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

sciopero di 4 ore gruppo kering domani 21 ottobre presidi a milano e scandicci

© Firenzepost.it - Sciopero di 4 ore Gruppo Kering: domani 21 ottobre. Presidi a Milano e Scandicci

