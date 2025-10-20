Sciopero di 4 ore Gruppo Kering | domani 21 ottobre Presidi a Milano e Scandicci
I sindacati di categoria Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil hanno proclamato per le prime 4 ore dell'orario di lavoro di domani martedì 21 ottobre lo sciopero di tutto il personale del Gruppo Kering in Italia, nello specifico la mobilitazione riguarda le lavoratrici e i lavoratori delle aziende Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Ginori 1735, Bottega Veneta, Kering Italia L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Gruppo Telenuova. . Salerno, sciopero dei dipendenti dell'igiene ambientale: manifestanti davanti alla prefettura - facebook.com Vai su Facebook
Per sciopero del personale del gruppo FS, i seguenti treni sono cancellati: 18917 (FIRENZE-CRESPINO) cancellato da BORGO SL a CRESPINO #treni - X Vai su X
Moda, sciopero del personale del Gruppo Kering, i sindacati: chiusura preconcetta al dialogo - I sindacati di categoria Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil hanno proclamato per le prime 4 ore dell'orario di lavoro ... Come scrive ildiariodellavoro.it
Sciopero treni 21 ottobre, stop personale manutenzione: orari e fasce di garanzia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero treni 21 ottobre, stop personale manutenzione: orari e fasce di garanzia ... Segnala tg24.sky.it
Sciopero ferroviario nazionale del 21 ottobre: chi sciopera, orari e come chiedere il rimborso - Tutto sullo sciopero treni del 21 ottobre: orari dei treni garantiti, possibili disagi, modalità di rimborso e consigli utili per viaggiare tranquilli. Scrive alfemminile.com