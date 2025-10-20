Sciopero all' Electrolux Italia Viva | Serve aprire un tavolo di confronto

Italia Viva Forlì richiama l’attenzione delle istituzioni sull’importanza strategica dello stabilimento Electrolux per l’economia locale e per l’intero tessuto produttivo romagnolo, anche a seguito dello sciopero indetto la scorsa settimana da Cgil e Uil.“Lo stabilimento Electrolux di Forlì è un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it