Sciopero 21 ottobre 2025 dove trovare l’elenco dei treni garantiti
Domani, martedì 21 ottobre 2025, è previsto uno sciopero nazionale dei treni che potrebbe causare ritardi e cancellazioni in tutta Italia. L’agitazione, indetta dalle sigle Cobas Lavoro privato, Coordinamento ferrovieri e Assemblea nazionale lavoratori manutenzione Rfi, coinvolgerà il personale tecnico addetto alla manutenzione degli impianti e delle infrastrutture gestite da Rete ferroviaria italiana (Rfi), società del gruppo Ferrovie dello Stato. Lo sciopero durerà 24 ore, dalle 00:00 alle 23:59 di martedì, e non interesserà direttamente macchinisti e capitreno. Dove consultare i treni garantiti durante lo sciopero del 21 ottobre. 🔗 Leggi su Lettera43.it
