Scienza per i futuri computer quantistici arrivano i cristalli temporali

Collegato, per la prima volta, un cristallo temporale, un nuovo stato della materia con moto periodico nel tempo senza consumo di energia esterna, a un sistema optomeccanico esterno; questo risultato apre la strada all'utilizzo dei cristalli temporali per sviluppare dispositivi quantistici avanzati, come sensori ultra-precisi o sistemi di memoria per computer quantistici, aumentando significativamente la loro potenza e durata operativa. La scoperta, pubblicata su Nature Communications, e' stata condotta da ricercatori dell' Universita' di Aalto. Lo studio ha mostrato che i cristalli temporali formati da quasiparticelle chiamate magnoni in un superfluido di elio-3 possono mantenere il loro moto per un tempo senza precedenti e interagire con oscillatori meccanici vicini in modi controllabili, analoghi a fenomeni gia' usati in fisica sperimentale come la rilevazione delle onde gravitazionali.