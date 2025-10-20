Scienza per i futuri computer quantistici arrivano i cristalli temporali

Ildenaro.it | 20 ott 2025

Collegato, per la prima volta,  un cristallo temporale, un nuovo stato della materia  con moto periodico nel tempo senza consumo di energia esterna, a un sistema optomeccanico esterno; questo risultato apre la strada all’utilizzo dei cristalli temporali per sviluppare  dispositivi quantistici avanzati,  come sensori ultra-precisi o sistemi di memoria per computer quantistici, aumentando significativamente la loro potenza e durata operativa. La scoperta, pubblicata su  Nature Communications, e’ stata condotta da ricercatori dell’ Universita’ di Aalto. Lo studio ha mostrato che i  cristalli temporali formati da quasiparticelle chiamate magnoni  in un superfluido di elio-3 possono mantenere il loro moto per un tempo senza precedenti e interagire con oscillatori meccanici vicini in modi controllabili, analoghi a fenomeni gia’ usati in fisica sperimentale come la rilevazione delle onde gravitazionali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

