Sciatunostro Linosa tra memoria o nostalgia nel lungometraggio del regista agrigentino Leandro Picarella

Il senso del tempo che passa, modificando ogni cosa, che si fa memoria o nostalgia, al centro di “Sciatunostro”, quarto lungometraggio di Leandro Picarella, presentato il 19 ottobre alla Festa del Cinema di Roma tra gli Special Screening della sezione in concorso “Progressive Cinema – Visioni per il mondo di domani”. A due anni da “Segnali di vita”, il regista agrigentino, che del film. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - “Sciatunostro”, Linosa tra memoria o nostalgia nel lungometraggio del regista agrigentino Leandro Picarella

Tra mare blu, campagne e feste sacre, l'amicizia tra Ettore e Giovannino di SCIATUNOSTRO illumina un'isola del Mediterraneo fino alla partenza del primo per la terraferma. Questo vuoto viene colmato dagli home movies di un anziano video amatore che intr

