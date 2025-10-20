Scia di furti e violenza a Como 19enne con il volto insanguinato arrestato in Viale Geno

Arrestato a Como un 19enne tunisino per rapina e furto aggravato ai danni di tre locali. Sequestrata refurtiva e coltelli, denunciato per resistenza. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

scia furti violenza comoScia di furti e violenza a Como, 19enne con il volto insanguinato arrestato in Viale Geno - Arrestato a Como un 19enne tunisino per rapina e furto aggravato ai danni di tre locali. Scrive virgilio.it

