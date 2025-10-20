Prende il via ufficialmente la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Come tradizione il primo appuntamento nella nuova annata si disputa in una località ben precisa, ovvero Soelden. Il ghiacciaio del Rettenbach farà da scenario all’esordio stagionale con il classico gigante inaugurale. Per essere precisi, però, l’Italia si trova in uno dei posti meno fortunati dal punto di vista dei risultati. Il settore maschile, infatti, non ha mai vinto a Soelden. Anzi, nel complesso sono arrivati la miseria di due podi. Appena due secondi posti in totale. Un trend assolutamente negativo che andrà assolutamente invertito, contando di mettere un azzurro sul podio dopo 13 lunghissimi anni di assenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, i precedenti dell’Italia maschile a Soelden: solo 2 podi, l’ultimo 13 anni fa