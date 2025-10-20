Si alza il sipario sulla Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino e come consuetudine l’inizio sarà a Soelden con due giganti sul ghiacciaio del Rettenbach. Nella passata stagione a trionfare in campo femminile era stata Federica Brignone, che è ovviamente la grande assente in casa Italia e che sta continuando il suo percorso di recupero dall’infortunio patito ad aprile e che sta mettendo anche a rischio la sua presenza alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Saranno nove comunque le azzurre al cancelletto di partenza della gara austriaca. C’è grande attesa specialmente per Sofia Goggia e Marta Bassino, che sono le punte di diamante della squadra azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, i convocati dell’Italia per Soelden. Fari puntati su Goggia e Bassino, presente anche Vinatzer