Sci alpino i convocati dell’Italia per Soelden Fari puntati su Goggia e Bassino presente anche Vinatzer
Si alza il sipario sulla Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino e come consuetudine l’inizio sarà a Soelden con due giganti sul ghiacciaio del Rettenbach. Nella passata stagione a trionfare in campo femminile era stata Federica Brignone, che è ovviamente la grande assente in casa Italia e che sta continuando il suo percorso di recupero dall’infortunio patito ad aprile e che sta mettendo anche a rischio la sua presenza alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Saranno nove comunque le azzurre al cancelletto di partenza della gara austriaca. C’è grande attesa specialmente per Sofia Goggia e Marta Bassino, che sono le punte di diamante della squadra azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Dal 20 al 24 ottobre nuovo raduno sulla neve per dodici atleti del team di CdM, ma sul ghiacciaio ci saranno anche i più giovani, oltre alla squadra B dello snowboard cross: tutti i convocati del dt Pisoni. - facebook.com Vai su Facebook
Sci: Cdm parte da Soelden, Goggia guida 9 azzurre in Gigante - Nell'anno olimpico si apre sabato l'edizione 2025/26 con il consueto appuntamento sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach sopra Soelden, dove si disputerà il giga ... Scrive ansa.it
Coppa del Mondo di sci alpino: diciassette azzurre convocate per tappa Sestriere - Sono complessivamente diciassette le azzurre che prenderanno parte nel fine settimana alla tappa di Coppa del mondo prevista a Sestriere, dove si recupera venerdì 21 febbraio (ore 10. Riporta sportmediaset.mediaset.it
Sci alpino in TV, dove vedere lo Slalom Gigante femminile del Sestriere: orari e diretta - Oggi, venerdì 21 febbraio, a Sestriere riparte la Coppa del Mondo di sci alpino dopo la parentesi mondiale in Austria. Da fanpage.it