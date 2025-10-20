Sci alpino Federica Brignone non sarà a Soelden Recupero lento e tanti dubbi verso l’obiettivo Milano Cortina
Quando tornerà Federica Brignone? Questa è la domanda che tutto il mondo dello sci azzurro continua a porsi ormai da mesi e da quel maledetto infortunio ai Campionati Italiani, che ha aumentato l’incertezza, la paura e il dubbio sulla presenza della valdostana alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nell’incontro con la stampa di qualche giorno fa, proprio Brignone ha specificato più volte che non c’è un momento preciso in cui tornerà sulla neve e soprattutto alle gare. C’era l’ipotesi di fine dicembre o inizio gennaio, ad un mese dall’evento a Cinque Cerchi, ma restano le perplessità se davvero se Federica tornerà in questa stagione o se addirittura la si potrà rivedere solo dalla prossima. 🔗 Leggi su Oasport.it
