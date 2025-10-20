Sci alpino Federica Brignone non sarà a Soelden Recupero lento e tanti dubbi verso l’obiettivo Milano Cortina

Oasport.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando tornerà Federica Brignone? Questa è la domanda che tutto il mondo dello sci azzurro continua a porsi ormai da mesi e da quel maledetto infortunio ai Campionati Italiani, che ha aumentato l’incertezza, la paura e il dubbio sulla presenza della valdostana alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.  Nell’incontro con la stampa di qualche giorno fa, proprio Brignone ha specificato più volte che non c’è un momento preciso in cui tornerà sulla neve e soprattutto alle gare. C’era l’ipotesi di fine dicembre o inizio gennaio, ad un mese dall’evento a Cinque Cerchi, ma restano le perplessità se davvero se Federica tornerà in questa stagione o se addirittura la si potrà rivedere solo dalla prossima. 🔗 Leggi su Oasport.it

sci alpino federica brignone non sar224 a soelden recupero lento e tanti dubbi verso l8217obiettivo milano cortina

© Oasport.it - Sci alpino, Federica Brignone non sarà a Soelden. Recupero lento e tanti dubbi verso l’obiettivo Milano Cortina

News recenti che potrebbero piacerti

sci alpino federica brignoneLa "sfida impossibile" di Federica Brignone nella stagione di Milano Cortina 2026: "Non credo tornerò come prima, ma lavoro per farlo il prima possibile" · Sci alpino - Premiata come Atleta dell'anno dalla FISI, Federica Brignone parla della stagione Olimpica di Milano Cortina 2026 e del suo recupero dall'infortunio. olympics.com scrive

Brignone a NEVEITALIA, la corsa continua: "Mi sono immersa al 100% nel recupero, ho già raggiunto grandi traguardi" - La stella azzurra si è raccontata al direttore Dario Puppo in occasione del Media Day FISI: apriamo la carrellata di interviste con la detentrice della Coppa ... Secondo neveitalia.it

Federica Brignone, rientro ancora lontano: “Non c’è una data” - Sono trascorsi ormai quasi sette mesi dal grave infortunio subito lo scorso 3 aprile durante i Campionati italiani di Slalom Gigante. oasport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sci Alpino Federica Brignone