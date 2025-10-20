Schlein non può andare al governo? Lo dice chi vuole che torni Renzi | Cacciari promuove la linea della segretaria

Schlein non può ambire a Palazzo Chigi? “Chi lo dice? Quelli che vogliono il ritorno di Renzi o di Letta, quelli che dicono bisogna allargare al centro, come Calenda, che infatti sta al due per cento”. A dirlo è il filosofo Massimo Cacciari intervistato da Repubblica dopo la polemica tra la segretaria del Pd e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla libertà d’espressione in Italia. Una polemica, dice Cacciari, da inserire in un “contesto più grande e più complesso, di cui però è in qualche modo figlia, e che riguarda il fatto che le democrazie occidentali sono sempre più in una condizione di debolezza rispetto alle grandi economie, ai grandi imperi nascenti, come la Cina o l’ India “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Schlein non può andare al governo? Lo dice chi vuole che torni Renzi”: Cacciari “promuove” la linea della segretaria

