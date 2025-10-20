Schlein incolpa Meloni pure di questo? il delirio della Flotilla e Sinner | quindi oggi…

- Ursula von der Leyen ci viene a dire che le tasse sull’elettricità sono troppo elevate. Proprio lei che, tra corsa all’eolico e al solare, senza dimenticare “l’addio al gas russo”, ci ha portato dove siamo ora. Ma qualcuno si ricorda che l’ex ministro tedesco era presidente della Commissione anche al giro precedente? - E comunque, come al solito, nella lettera ai leader dell’Ue, l’approccio ideologico di Ursula non cambia. Vuole abbattere le tasse sull’elettricità, sì, ma non per far risparmiare le famiglie e fargli spendere quei soldi in altro. No. Solo perché ritiene che elettrificare sia necessario “per la nostra sicurezza energetica e i nostri obiettivi climatici”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

