Schianto dopo la festa Morti tre ventenni | Andavano a velocità folle
ASIAGO (Vicenza) Nicola Xausa e Riccardo Gemo, nati nel 2005, e Pietro Pisapia del 2004. Sono loro i tre ventenni morti in un incidente stradale ad Asiago. La loro auto, una Peugeot 207, con a bordo altri due ragazzi, si è schiantata contro la fontana di marmo al centro della reatoria in via Verdi verso le 3.30 di domenica mattina. Gli altri due sono rimasti feriti. Uno ha riportato lesioni di media entità. L’altro è all’ospedale di Bassano in codice rosso dopo per fratture della teca cranica e contusioni cerebrali e toraciche. Sabato scorso era il compleanno di Bez, qualche giorno prima avevano compiuto gli anni Pisapia e Xausa: i cinque tornavano da una serata di festeggiamenti collettivi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
#NEWS - Schianto dopo la festa, morti tre ventenni ad #Asiago, in provincia di #Vicenza. L'epilogo tragico di una corsa di cinque ragazzi di ritorno da #Lavarone, in #Trentino, dove avevano festeggiato il compleanno di uno di loro. All'arrivo dei soccorritori, intr - facebook.com Vai su Facebook
#NEWS - Schianto dopo la festa, morti tre ventenni ad #Asiago, in provincia di #Vicenza. L'epilogo tragico di una corsa di cinque ragazzi di ritorno da #Lavarone, in #Trentino, dove avevano festeggiato il compleanno di uno di loro. All'arrivo dei soccorritori, intr - X Vai su X
Schianto dopo la festa. Morti tre ventenni: "Andavano a velocità folle" - Il sindaco: allibito dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Come scrive quotidiano.net
Tragedia ad Asiago: tre ventenni veneti morti dopo una festa a Lavarone - Due delle vittime erano residenti a Lusiana Conco, altro comune dell'Altopiano di Asiago e la terza a Creazzo, nell'hinterland di Vicenza. Lo riporta giornaletrentino.it
Nicola, Riccardo, Pietro morti a 20 anni dopo la festa di compleanno di Mirko, ferito come il quinto amico «sotto choc». Chi erano - Ed è proprio sulla strada del ritorno da Lavarone, a pochi chilometri da casa, che alle ... Riporta ilgazzettino.it