Schianto dopo la festa Morti tre ventenni | Andavano a velocità folle

ASIAGO (Vicenza) Nicola Xausa e Riccardo Gemo, nati nel 2005, e Pietro Pisapia del 2004. Sono loro i tre ventenni morti in un incidente stradale ad Asiago. La loro auto, una Peugeot 207, con a bordo altri due ragazzi, si è schiantata contro la fontana di marmo al centro della reatoria in via Verdi verso le 3.30 di domenica mattina. Gli altri due sono rimasti feriti. Uno ha riportato lesioni di media entità. L’altro è all’ospedale di Bassano in codice rosso dopo per fratture della teca cranica e contusioni cerebrali e toraciche. Sabato scorso era il compleanno di Bez, qualche giorno prima avevano compiuto gli anni Pisapia e Xausa: i cinque tornavano da una serata di festeggiamenti collettivi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

