Schianto dopo la festa Morti tre ventenni | Andavano a velocità folle

Quotidiano.net | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ASIAGO (Vicenza) Nicola Xausa e Riccardo Gemo, nati nel 2005, e Pietro Pisapia del 2004. Sono loro i tre ventenni morti in un incidente stradale ad Asiago. La loro auto, una Peugeot 207, con a bordo altri due ragazzi, si è schiantata contro la fontana di marmo al centro della reatoria in via Verdi verso le 3.30 di domenica mattina. Gli altri due sono rimasti feriti. Uno ha riportato lesioni di media entità. L’altro è all’ospedale di Bassano in codice rosso dopo per fratture della teca cranica e contusioni cerebrali e toraciche. Sabato scorso era il compleanno di Bez, qualche giorno prima avevano compiuto gli anni Pisapia e Xausa: i cinque tornavano da una serata di festeggiamenti collettivi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

schianto dopo la festa morti tre ventenni andavano a velocit224 folle

© Quotidiano.net - Schianto dopo la festa. Morti tre ventenni: "Andavano a velocità folle"

Leggi anche questi approfondimenti

schianto dopo festa mortiSchianto dopo la festa. Morti tre ventenni: "Andavano a velocità folle" - Il sindaco: allibito dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Come scrive quotidiano.net

schianto dopo festa mortiTragedia ad Asiago: tre ventenni veneti morti dopo una festa a Lavarone - Due delle vittime erano residenti a Lusiana Conco, altro comune dell'Altopiano di Asiago e la terza a Creazzo, nell'hinterland di Vicenza. Lo riporta giornaletrentino.it

schianto dopo festa mortiNicola, Riccardo, Pietro morti a 20 anni dopo la festa di compleanno di Mirko, ferito come il quinto amico «sotto choc». Chi erano - Ed è proprio sulla strada del ritorno da Lavarone, a pochi chilometri da casa, che alle ... Riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Schianto Dopo Festa Morti