Schermi tv fantasma nella metro di Napoli | i motivi per i quali non sono mai stati accesi
Ci sono, servirebbero ma non servono. Perché sono spenti. Chi prende ogni giorno la Linea 1 della metropolitana di Napoli li vede, lì sulle banchine, vicino ai binari: numerosi schermi tv installati anni fa e mai accesi. Incastonati nei muri delle banchine. Dovevano mostrare informazioni su orari. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
