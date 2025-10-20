Schermaglie a Gaza | la tregua è fragilissima
Israele risponde con un raid a un attacco subito vicino a Rafah. Hamas: «Non siamo stati noi». L’ipotesi di milizie fuori controllo. Washington invita Netanyahu a reagire «in modo proporzionato». Vance, Witkoff e Kushner presto di nuovo a Gerusalemme. 🔗 Leggi su Laverita.info
