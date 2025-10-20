Scherma Tavola e Vivaldi trionfano a Ciserano nella 1ª Prova di Qualificazione Assoluti Zona 1

Nel weekend bergamasco successi per la classe 2008: la comasca vince nel fioretto, il livornese nella sciabola. In palio 70 pass per le prossime tappe di Carrara e Roma. Si è chiusa ieri con i sorrisi di due giovanissimi la 1ª Prova di Qualificazione Assoluti “Zona 1” per le armi convenzionali. Sulle pedane di Ciserano, nel Bergamasco, a imporsi sono stati Alessandra Tavola (Comense Scherma) nel fioretto femminile e Davide Vivaldi (Fides Livorno) nella sciabola maschile. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it