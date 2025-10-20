Scena madre di Marina a Uomini e Donne Gemma Galgani distrutta per Mario VIDEO

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stata una scenata clamorosa da parte di Marina Brochetta. La donna ha avuto uno sfogo esasperato a seguito di alcune polemiche sorte a centro studio. Oltre che parlare di questo, però, sono state affrontate anche altre tematiche inerenti il Trono Over e Classico. Ecco cosa è accaduto. Marina dà di matto al Trono Over di Uomini e Donne, Gemma Galgani scoppia in lacrime. La puntata del 20 ottobre di Uomini e Donne è cominciata con un blocco formato da quattro persone, un uomo e tre donne. Le persone chiamate in causa sono state Toni, un cavaliere nuovo, Federica, Barbara De Santi e Gloria Nicoletti. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Scena madre di Marina a Uomini e Donne, Gemma Galgani distrutta per Mario VIDEO

Leggi anche questi approfondimenti

La scena della madre di Cecilia è una delle più toccanti dei Promessi Sposi, ambientata da Albano Lugli in una strada di Carpi, in prospettiva laterale: sulla sinistra si intravede un carro con i corpi degli appestati e un monatto con camicia verde, casacca rossa - facebook.com Vai su Facebook

Arcangelo, dopo Marina e Gemma arriva Cinzia a Uomini e Donne/ Colpo di scena in studio - Arcangelo, dice definitivamente addio a Gemma Galgani e Marina e continua ad uscire con Marina: colpo di scena a Uomini e Donne. Da ilsussidiario.net

Uomini e Donne, Arcangelo conteso da tre dame: l’incontro con Cinzia, la decisione di Marina e la richiesta di Gemma - Il Trono Over di Uomini e Donne, soprattutto nelle ultime settimane, è stato particolarmente ricco di colpi di scena, tra frequentazioni che scoppiano, altre che agonizzano, altre ancora che invece ... fanpage.it scrive

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: colpo di scena, Marina e Gemma da nemiche ad alleate - Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 28 maggio 2025 su Canale 5, Gemma e Marina si alleano contro Arcangelo. Segnala comingsoon.it