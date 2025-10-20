Scemo coniglio Iacchetti è di nuovo una furia | il video diventa subito virale

Enzo Iacchetti torna al centro dell’attenzione pubblica in seguito a un nuovo episodio che ha fatto rapidamente il giro dei social network. L’ex conduttore di Striscia la Notizia, già protagonista di recenti confronti accesi in ambito televisivo, ha raccontato di essere stato coinvolto in una discussione dai toni forti durante una sessione di firma copie a Roma. L’episodio è stato reso noto dallo stesso Iacchetti attraverso un video diffuso online, in cui descrive quanto accaduto in una libreria della capitale. Secondo il racconto, un passante avrebbe rivolto un commento ad alta voce nei suoi confronti: “Guarda, c’è quello scemo di Iacchetti che approfitta della sua attuale popolarità per vendere il suo libro”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

