Scatto in avanti di Pontedera e Castelfranco Santa Croce segna il passo al PalaParenti
Si confermano Pontedera e Castelfranco, mentre segna il passo Santa Croce. Questi i verdetti del secondo turno in B, con il Gruppo Lupi e l’Arno Toscana Garden vittoriosi per 3-0. I pontederesi del tecnico Bulleri hanno regolato il Cecina al PalaMatteoli con i tirrenici mai pericolosi. Questi i parziali: 25-16; 25-19; 25-13. I biancocelesti sono primi con la Sestese a quota 6. Seguono ad un solo punto i castelfranchesi di coach Piccinetti, reduci da un blitz a Santa Maria degli Angeli, in Umbria, contro la seconda squadra della Sir Perugia. I biancoverdi si sono imposti con parziali alti, lottando punto su punto; 23-25; 24-26; 26-28. 🔗 Leggi su Lanazione.it
