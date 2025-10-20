Scarica LuccaCG Assistant
(Adnkronos) – Scarica o aggiorna la tua versione di LuccaCG Assistant e porta sempre con te l’universo di Lucca Comics & Games. Versione Android Versione iPhone L'app ufficiale di Lucca Comics & Games ti permetterà di immergerti e navigare con confidenza nella miriade di proposte del festival, all'insegna di una partecipazione sempre più attiva. – . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
