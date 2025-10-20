Scandicci il Foligno non perdona I Blues quasi mai in partita
Scandicci 0 Foligno 2 SCANDICCI: Patata, Mennini (65’ Grossi), Chiaverini, Guidelli, Biancon, Valentini, Valori (83’ Aprili), Viligiardi (65’ Russo), Arrighini (83’ Grottelli), Mugelli, Boganini (53’ Dodaro). All. Burchi. FOLIGNO: Rossi, Quendro (89’ Cichy), Falasca, Della Spoletina, Sbraga, Ferrara (83’ Marchetti), Pellegrini, Settimi, Tomassini, Khribech (76’ Pupo Posada), Sylla (87’ Bocci). All. Manni. Arbitro: Nonnato di Rovigo. Marcatori: 9’ Falasca, 67’ Sylla. Note: ammoniti: Settimi, Burchi, Quendro, Rossi, Guidelli, Sbraga. Calci d’angolo 3-7. Recupero 0+5. SAN CASCIANO – Cade lo Scandicci infilato da un cinico Foligno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
