Scandicci il Foligno non perdona I Blues quasi mai in partita

Lanazione.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scandicci 0 Foligno 2 SCANDICCI: Patata, Mennini (65’ Grossi), Chiaverini, Guidelli, Biancon, Valentini, Valori (83’ Aprili), Viligiardi (65’ Russo), Arrighini (83’ Grottelli), Mugelli, Boganini (53’ Dodaro). All. Burchi. FOLIGNO: Rossi, Quendro (89’ Cichy), Falasca, Della Spoletina, Sbraga, Ferrara (83’ Marchetti), Pellegrini, Settimi, Tomassini, Khribech (76’ Pupo Posada), Sylla (87’ Bocci). All. Manni. Arbitro: Nonnato di Rovigo. Marcatori: 9’ Falasca, 67’ Sylla. Note: ammoniti: Settimi, Burchi, Quendro, Rossi, Guidelli, Sbraga. Calci d’angolo 3-7. Recupero 0+5. SAN CASCIANO – Cade lo Scandicci infilato da un cinico Foligno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

scandicci il foligno non perdona i blues quasi mai in partita

© Lanazione.it - Scandicci, il Foligno non perdona I Blues quasi mai in partita

Altre letture consigliate

scandicci foligno perdona bluesScandicci, il Foligno non perdona I Blues quasi mai in partita - Scandicci 0 Foligno 2 SCANDICCI: Patata, Mennini (65’ Grossi), Chiaverini, Guidelli, Biancon, Valentini, Valori (83’ Aprili), Viligiardi (65’ Russo), Arrighini (83’ Grottelli), Mugelli, ... Secondo lanazione.it

scandicci foligno perdona bluesScandicci vuole rialzarsi. Ma c’è il pericolo Foligno - L’odierno turno promette battaglie su tanti campi dove si giocano sfide importanti che possono dare sussulti alla classifica. lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Scandicci Foligno Perdona Blues