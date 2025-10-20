Scandalo spyware israeliano su Whatsapp | 6 anni in tribunale per fermare chi ha colpito 1.400 utenti
Una sentenza che sa di vittoria a metà. Come riportato da TechCrunch, un giudice federale statunitense ha concesso a WhatsApp, di proprietà della compagnia Meta che da poco sta lanciando i suoi ultimi aggiornamenti dalla prenotazione degli username agli stati generati con IA, un’ingiunzione permanente che impedisce a NSO Group, la controversa azienda israeliana di cyberintelligence, di prendere di mira gli utenti dell’app di messaggistica. È la conclusione di una battaglia legale durata sei anni, nata da una campagna di spionaggio digitale del 2019 che ha colpito oltre 1.400 utenti in tutto il mondo, tra cui attivisti per i diritti umani, giornalisti e dissidenti politici. 🔗 Leggi su Screenworld.it
