Scampia blitz in pescheria abusiva | 70mila euro di sanzioni e 100 chili di alimenti sequestrati

Blitz dei carabinieri nelle Vele di Scampia. I militari della stazione locale hanno denunciato il titolare di una pescheria in via Marrazzo. Secondo quanto rilevato dai militari, l’attività era abusiva e all’interno dei locali erano state eseguite opere senza autorizzazione. L’impianto elettrico, inoltre, era collegato direttamente alla rete senza il filtro di un contatore. Con . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Scampia, blitz in pescheria abusiva: 70mila euro di sanzioni e 100 chili di alimenti sequestrati

