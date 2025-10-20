Scacchi | è morto Daniel Naroditsky figura chiave per la diffusione nel mondo
Una notizia devastante ha scosso, questa sera, l’intero mondo degli scacchi. Daniel Naroditsky, Grande Maestro di San Mateo (California), dov’era nato il 9 novembre 1995, è morto improvvisamente poco prima di compiere 30 anni. Non si conoscono con precisione le cause del decesso, avvenuto a Charlotte, in North Carolina. La notizia è stata data in prima battuta dal suo Charlotte Chess Center: “ Con grandissima tristezza dobbiamo comunicare l’improvvisa morte di Daniel Naroditsky. Daniel era un talentuoso giocatore di scacchi, educatore, nonché amato membro della comunità scacchistica. Era anche un amato figlio e fratello e un amico leale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Autosprint numero 41 - 1984 E finalmente arriva il Nurburgring: sulla rinnovata pista tedesca, dove Niki Lauda ha giocato (vincendo) a scacchi con la morte nel 1976, Alain Prost domina il fine settimana rinviando la questione del campionato piloti all'ultimo rou - facebook.com Vai su Facebook
Cos’è , il romanzo d’esordio di ? Forse un gioco, uno scherzo infinito, una partita a scacchi con la morte? Probabilmente è tutto questo, e altro ancora. Su @TuttoLibri, @liborioconca dedica una bellissima pagina alla nostra ultim - X Vai su X
Scacchi: è morto Daniel Naroditsky, figura chiave per la diffusione nel mondo - Daniel Naroditsky, Grande Maestro di San Mateo (California), dov'era nato il ... Secondo oasport.it