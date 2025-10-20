Scacchi | è morto Daniel Naroditsky figura chiave per la diffusione nel mondo

Una notizia devastante ha scosso, questa sera, l’intero mondo degli scacchi. Daniel Naroditsky, Grande Maestro di San Mateo (California), dov’era nato il 9 novembre 1995, è morto improvvisamente poco prima di compiere 30 anni. Non si conoscono con precisione le cause del decesso, avvenuto a Charlotte, in North Carolina. La notizia è stata data in prima battuta dal suo Charlotte Chess Center: “ Con grandissima tristezza dobbiamo comunicare l’improvvisa morte di Daniel Naroditsky. Daniel era un talentuoso giocatore di scacchi, educatore, nonché amato membro della comunità scacchistica. Era anche un amato figlio e fratello e un amico leale. 🔗 Leggi su Oasport.it

