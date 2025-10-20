Sbarre chiuse per troppo tempo disagi per traffico e soccorsi Il sindaco richiama Fse

TAVIANO – Sbarre dei passaggi a livello presenti nel paese e lungo le direttrici dei centri limitrofi che rimangano bloccate o chiuse troppo a lungo. O ancor peggio, che rimangono alzate al passaggio dei treni, verosimilmente per dei guasti e malfunzionamento delle apparecchiature elettriche che. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

