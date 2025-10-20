Sassi contro pullman Pistoia pm su morte autista | È omicidio volontario 12 identificati verso stop al campionato A2 di basket
In seguito al lancio di sassi contro il pullman del Pistoia basket che è costato la vita all'autista Raffaele Marianella, la procura di Rieti ha aperto un fascicolo per omicidio volontario Continua a tenere banco il caso dei sassi contro il pullman del Pistoia lungo la superstrada Rieti-Terni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Un gruppo di tifosi del Rieti ha assaltato il pullman della squadra avversaria del Pistoia Basket. Sassi e mattoni lanciati contro gli autisti, uno di loro, Raffaele Marianella ha perso la vita - X Vai su X
Tg3. . Un gruppo di tifosi del Rieti ha assaltato il pullman della squadra avversaria del Pistoia Basket. Sassi e mattoni lanciati contro gli autisti, uno di loro, Raffaele Marianella ha perso la vita. - facebook.com Vai su Facebook
Sassi contro pullman tifosi Pistoia basket,muore autista - La partita di A2 giocata nel capoluogo reatino e vinta dalla squadra ospite è finita con l'assalto ad un ... Secondo ansa.it
Sassi contro il pullman, le parole dei vescovi di Rieti e Pistoia - Finito in tragedia il post partita del match di basket tra Pistoia e la Sebastiani di Rieti. Da avvenire.it
Sassi contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket, morto l’autista: seguiti per chilometri prima dell’agguato - Terni: un autista del Pistoia Basket muore durante una sassaiola dopo la partita di Serie A2. Da blitzquotidiano.it