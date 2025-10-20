Sassi contro pullman Pistoia pm su morte autista | È omicidio volontario 12 identificati verso stop al campionato A2 di basket

20 ott 2025

In seguito al lancio di sassi contro il pullman del Pistoia basket che è costato la vita all'autista Raffaele Marianella, la procura di Rieti ha aperto un fascicolo per omicidio volontario Continua a tenere banco il caso dei sassi contro il pullman del Pistoia lungo la superstrada Rieti-Terni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

