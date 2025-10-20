Sassi contro pullman dei tifosi Pistoia basket | morto l’autista
L'autista rimasto ucciso era seduto sul pullman accanto al collega che guidava. Un mattone lo ha centrato in pieno. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Assaltato il pullman dei tifosi del Pistoia basket, muore uno degli autisti. Lanciati sassi e mattoni contro il mezzo, l'uomo colpito e ucciso - facebook.com Vai su Facebook
#NEWS - Assaltato il pullman dei tifosi del #Pistoia #basket, muore un autista. Lanciati sassi e mattoni contro il mezzo, l'uomo colpito e ucciso. E' accaduto questa sera, lungo la superstrada #Rieti-#Terni, all'altezza dello svincolo di Contigliano, dopo che alcun - X Vai su X
Sassi contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket: muore l’autista dopo la partita a Rieti - Al termine del match, un pullman di tifosi della squadra toscana è stato colpito da un lancio di sassi e mattoni sulla Ss79, all'alt ... Riporta msn.com
Raffaele Marianella, chi era l'autista morto nell'assalto al pullman: «Lavorava coi tifosi del Pistoia basket da poco, era vicino alla pensione» - Si chiamava Raffaele Marianella l'autista morto durante l'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, avvenuto dopo la partita di A2 contro la Sebastiani Rieti. Da leggo.it
Agguato dei tifosi dopo la partita Rieti-Pistoia, mattoni contro il pullman dei toscani: morto uno degli autisti - Il conducente di riserva, che si trovava sul lato passeggero, è stato colpito da un mattone ed è morto. Riporta lanazione.it