Sassi contro pullman dei tifosi Pistoia basket | morto l’autista

Imolaoggi.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'autista rimasto ucciso era seduto sul pullman accanto al collega che guidava. Un mattone lo ha centrato in pieno. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

sassi contro pullman dei tifosi pistoia basket morto l8217autista

© Imolaoggi.it - Sassi contro pullman dei tifosi Pistoia basket: morto l’autista

sassi contro pullman tifosiSassi contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket: muore l’autista dopo la partita a Rieti - Al termine del match, un pullman di tifosi della squadra toscana è stato colpito da un lancio di sassi e mattoni sulla Ss79, all'alt ... Riporta msn.com

sassi contro pullman tifosiRaffaele Marianella, chi era l'autista morto nell'assalto al pullman: «Lavorava coi tifosi del Pistoia basket da poco, era vicino alla pensione» - Si chiamava Raffaele Marianella l'autista morto durante l'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, avvenuto dopo la partita di A2 contro la Sebastiani Rieti. Da leggo.it

sassi contro pullman tifosiAgguato dei tifosi dopo la partita Rieti-Pistoia, mattoni contro il pullman dei toscani: morto uno degli autisti - Il conducente di riserva, che si trovava sul lato passeggero, è stato colpito da un mattone ed è morto. Riporta lanazione.it

