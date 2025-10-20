Sassi contro il pullman morto l' autista Si indaga per omicidio volontario

AGI - L’ inchiesta  per  omicidio volontario, lo  sconcerto  del  mondo dello sport  con l'ipotesi di sospendere il campionato di serie A2 di basket e la  condanna unanime  della  politica. Il giorno dopo la morte di Raffaele Marinella, il  secondo autista  del pullman su cui viaggiavano i  tifosi del Pistoia Basket  colpito in pieno viso da  sassi e mattoni  sulla  Rieti-Terni,  inquirenti e investigatori  sono al lavoro per risalire ai  responsabili dell’agguato. L'inchiesta, il cerchio si stringe su tre persone . La posizione di tre persone – tra le dieci portate in Questura dopo l’assalto – è al vaglio della  Procura di Rieti  che indaga per  omicidio volontario. 🔗 Leggi su Agi.it

