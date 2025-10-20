Sassi contro il pullman morto l' autista Si indaga per omicidio volontario
AGI - L’ inchiesta per omicidio volontario, lo sconcerto del mondo dello sport con l'ipotesi di sospendere il campionato di serie A2 di basket e la condanna unanime della politica. Il giorno dopo la morte di Raffaele Marinella, il secondo autista del pullman su cui viaggiavano i tifosi del Pistoia Basket colpito in pieno viso da sassi e mattoni sulla Rieti-Terni, inquirenti e investigatori sono al lavoro per risalire ai responsabili dell’agguato. L'inchiesta, il cerchio si stringe su tre persone . La posizione di tre persone – tra le dieci portate in Questura dopo l’assalto – è al vaglio della Procura di Rieti che indaga per omicidio volontario. 🔗 Leggi su Agi.it
