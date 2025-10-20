Sassi contro il pullman morto l' autista Fermati 3 ultras

AGI - L’ inchiesta per omicidio volontario, lo sconcerto del mondo dello sport con l'ipotesi di sospendere il campionato di serie A2 di basket e la condanna unanime della politica. Il giorno dopo la morte di Raffaele Marianella, il secondo autista del pullman su cui viaggiavano i tifosi del Pistoia Basket colpito in pieno viso da sassi e mattoni sulla Rieti-Terni, inquirenti e investigatori sono al lavoro per risalire ai responsabili dell’agguato. Fermati tre ultras. La Procura di Rieti ha disposto il fermo di indiziato di delitto per tre ultras reatini. Dalle indagini proseguite per tutta la notte e oggi sono risultate "diversamente coinvolte nell'evento diverse persone"; in particolare, "nei confronti di tre di queste - spiega la Questura del capoluogo laziale - sono emersi gravi indizi di colpevolezza". 🔗 Leggi su Agi.it

