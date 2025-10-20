Sassi contro il pullman morto l' autista Fermati 3 ultras

Agi.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - L’ inchiesta  per  omicidio volontario, lo  sconcerto  del  mondo dello sport  con l'ipotesi di sospendere il campionato di serie A2 di basket e la  condanna unanime  della  politica. Il giorno dopo la morte di Raffaele Marianella, il  secondo autista  del pullman su cui viaggiavano i  tifosi del Pistoia Basket  colpito in pieno viso da  sassi e mattoni  sulla  Rieti-Terni,  inquirenti e investigatori  sono al lavoro per risalire ai  responsabili dell’agguato. Fermati tre ultras. La Procura di Rieti ha disposto il fermo di indiziato di delitto per tre ultras reatini. Dalle indagini proseguite per tutta la notte e oggi sono risultate "diversamente coinvolte nell'evento diverse persone"; in particolare, "nei confronti di tre di queste - spiega la Questura del capoluogo laziale - sono emersi gravi indizi di colpevolezza". 🔗 Leggi su Agi.it

sassi contro il pullman morto l autista fermati 3 ultras

© Agi.it - Sassi contro il pullman, morto l'autista. Fermati 3 ultras

Altri contenuti sullo stesso argomento

sassi contro pullman mortoSassi contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket, morto l’autista: seguiti per chilometri prima dell’agguato - Terni: un autista del Pistoia Basket muore durante una sassaiola dopo la partita di Serie A2. Scrive blitzquotidiano.it

sassi contro pullman mortoRieti, sassi contro il pullman di tifosi del Pistoia basket: morto l’autista. Procura indaga per omicidio -  Dopo la partita in trasferta contro il Rieti, al PalaSojourner, domenica sera, ... Riporta msn.com

sassi contro pullman mortoSassi contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket: morto l'autista - Un lancio di pietre e altri oggetti contundenti, tra cui un mattone, avrebbero colpito la vittima: la nota della Sebastiani Rieti ... Si legge su tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Sassi Contro Pullman Morto