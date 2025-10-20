Sassi contro il pullman del Pistoia basket | morto un autista Il pm | È omicidio volontario

Repubblica.it | 20 ott 2025

La procura ha già disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo per accertare le cause di morte. Il cerchio si sta stringendo intorno agli autori della sassaiola grazie anche alle telecamere di videosorveglianza e alle celle telefoniche. I tifosi fermati sono in tutto 11.. 🔗 Leggi su Repubblica.it

sassi contro il pullman del pistoia basket morto un autista il pm 200 omicidio volontario

© Repubblica.it - Sassi contro il pullman del Pistoia basket: morto un autista. Il pm: “È omicidio volontario”

