La procura ha già disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo per accertare le cause di morte. Il cerchio si sta stringendo intorno agli autori della sassaiola grazie anche alle telecamere di videosorveglianza e alle celle telefoniche. I tifosi fermati sono in tutto 11.. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Sassi contro il pullman del Pistoia basket: morto un autista. Il pm: “È omicidio volontario”