Sassi contro il pullman del Pistoia basket | morto un autista Il pm | È omicidio volontario
La procura ha già disposto l'autopsia sul corpo dell'uomo per accertare le cause di morte. Il cerchio si sta stringendo intorno agli autori della sassaiola grazie anche alle telecamere di videosorveglianza e alle celle telefoniche. I tifosi fermati sono in tutto 11..
A un mese dalla pensione, l'autista del pullman del Pistoia Basket è morto dopo l'assalto con sassi e mattoni sulla superstrada: la Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio volontario. Decine di tifosi ascoltati in questura, ancora nessun fermo.
#NEWS - Assaltato il pullman dei tifosi del #Pistoia #basket, muore un autista. Lanciati sassi e mattoni contro il mezzo, l'uomo colpito e ucciso. E' accaduto questa sera, lungo la superstrada #Rieti-#Terni, all'altezza dello svincolo di Contigliano, dopo che alcun
Rieti, sassi contro il pullman di tifosi del Pistoia basket: morto l'autista. Procura indaga per omicidio - Dopo la partita in trasferta contro il Rieti, al PalaSojourner, domenica sera, ...
Sassi contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket, morto l'autista: seguiti per chilometri prima dell'agguato - Terni: un autista del Pistoia Basket muore durante una sassaiola dopo la partita di Serie A2.
Sassi contro il pullman dei tifosi, parabrezza sfondato da una pietra. Morto sul colpo il secondo autista - La vittima si chiamava Raffaele Marianella, 65 anni: romano, da tempo risiedeva a Firenze ...