Sassi contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket | seguiti per chilometri Morto l' autista | Vicino alla pensione una figlia | chi era 

Xml2.corriere.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dai racconti dei testimoni e dalle telecamere di sorveglianza gli inquirenti contano di poter risalire ai responsabili. Identificati tutti i tifosi. La vittima è il secondo autista del bus, colpito dal lato del passeggero. Meloni: «Atto di violenza inaccettabile». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Sassi contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket: seguiti per chilometri. Morto l'autista | Vicino alla pensione, una figlia: chi era 

