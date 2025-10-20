Sassi contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket | seguiti per chilometri Morto l' autista | Vicino alla pensione una figlia | chi era
Dai racconti dei testimoni e dalle telecamere di sorveglianza gli inquirenti contano di poter risalire ai responsabili. Identificati tutti i tifosi. La vittima è il secondo autista del bus, colpito dal lato del passeggero. Meloni: «Atto di violenza inaccettabile». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Sono al momento ricercati gli autori dell'assalto subito dai tifosi del Pistoia basket il cui pullman, questa sera, lungo la superstrada Rieti-Terni, è stato raggiunto da diversi lanci di sassi e mattoni mentre stava lasciando Rieti, dove la squadra di Pistoia aveva gi - facebook.com Vai su Facebook
#NEWS - Assaltato il pullman dei tifosi del #Pistoia #basket, muore un autista. Lanciati sassi e mattoni contro il mezzo, l'uomo colpito e ucciso. E' accaduto questa sera, lungo la superstrada #Rieti-#Terni, all'altezza dello svincolo di Contigliano, dopo che alcun - X Vai su X
Sassi contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket, muore l’autista. Meloni "folle violenza" - Al termine del match, un pullman di tifosi della squadra toscana è stato colpito da un lancio di sassi e mattoni sulla Ss79, all'alt ... Si legge su msn.com
Sassi contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket, morto l’autista: seguiti per chilometri prima dell’agguato - Terni: un autista del Pistoia Basket muore durante una sassaiola dopo la partita di Serie A2. Scrive blitzquotidiano.it
Sassi contro il pullman dei tifosi, parabrezza sfondato da una pietra. Morto sul colpo il secondo autista - La vittima si chiamava Raffaele Marianella, 65 anni: romano, da tempo risiedeva a Firenze ... Segnala lanazione.it