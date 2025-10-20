Sassi contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket muore l’autista
AGI - La Procura di Rieti ha aperto un fascicolo per omicidio volontario, al momento contro ignoti, per fare luce sui fatti che nella serata di ieri hanno portato alla morte di Raffaele Marianella, il secondo autista 65enne del pullman su cui viaggiavano i tifosi dell'Estra Pistoia basket colpito da sassi e mattoni sulla Ss79, all'altezza di Contigliano dopo la partita di serie A2 contro la squadra del Rieti. Nella notte circa una decina di supporter della Sebastiani Basket Rieti sono stati già ascoltati presso la questura del capoluogo laziale. Le indagini sull'agguato. Le indagini sono condotte dagli uomini della squadra mobile di Rieti e dagli agenti della Digos che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'assalto e per individuare i responsabili. 🔗 Leggi su Agi.it
