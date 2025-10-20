Sassi contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket muore l’autista Meloni folle violenza
AGI - Tragedia dopo la partita di basket di A2 tra Rieti e Pistoia. Al termine del match, un pullman di tifosi della squadra toscana è stato colpito da un lancio di sassi e mattoni sulla Ss79, all'altezza di Contigliano. Il pullman è stato centrato sul davanti e secondo quanto riporta la Nazione il secondo autista del mezzo, che si trovava sul lato passeggero, è stato colpito ed è morto poco dopo. Il sindaco di Rieti è intervenuto sui social parlando di "un atto criminale scioccante. Ci auguriamo che venga immediatamente accertata la dinamica dei fatti e venga fatta piena giustizia". "L'intera comunità reatina condanna con sdegno questo atto spregevole che nulla ha a che fare con Rieti e con lo sport - ha concluso - Esprimiamo vicinanza ai familiari del defunto, alla società e alla Città di Pistoia". 🔗 Leggi su Agi.it
