Sassi contro il bus Gruppo Estra | messaggio di vicinanza e cordoglio

Arezzo, 20 ottobre 2025 – Gruppo Estra: messaggio di vicinanza e cordoglio Il presidente Francesco Macrì, a nome di tutto il Gruppo Estra, esprime il più sincero cordoglio per la scomparsa dell'autista coinvolto negli episodi avvenuti dopo la partita tra la Sebastiani Basket Rieti ed Estra Pistoia Basket. Estra si unisce al dolore dei familiari e degli amici della vittima e rivolge un pensiero di vicinanza a tutti coloro che sono stati coinvolti in questo tragico evento. Il Gruppo condanna con fermezza ogni forma di violenza e riafferma il valore dello sport come momento di rispetto, condivisione e unità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

