Sassi contro il bus Gruppo Estra | messaggio di vicinanza e cordoglio
Arezzo, 20 ottobre 2025 – Gruppo Estra: messaggio di vicinanza e cordoglio Il presidente Francesco Macrì, a nome di tutto il Gruppo Estra, esprime il più sincero cordoglio per la scomparsa dell'autista coinvolto negli episodi avvenuti dopo la partita tra la Sebastiani Basket Rieti ed Estra Pistoia Basket. Estra si unisce al dolore dei familiari e degli amici della vittima e rivolge un pensiero di vicinanza a tutti coloro che sono stati coinvolti in questo tragico evento. Il Gruppo condanna con fermezza ogni forma di violenza e riafferma il valore dello sport come momento di rispetto, condivisione e unità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
PIAZZALE REDECOCCA, LANCIANO SASSI CONTRO I PASSANTI. TORNA L’INCUBO BABY GANG Torna l’incubo baby gang, questa volta in Piazzale Redecocca dove, sabato sera, un gruppo di minorenni si è divertito sputando e lanciando sassi contro i p - facebook.com Vai su Facebook
Sassi contro il bus, Gruppo Estra: messaggio di vicinanza e cordoglio - Il presidente Francesco Macrì, a nome di tutto il Gruppo Estra, esprime il più sincero cordoglio per la scomparsa dell'autista coinvolto negli episodi avvenuti dopo la partita tra la Sebastiani Basket ... Lo riporta lanazione.it
Sassi contro bus del Pistoia Basket. Morto l'autista. Indagini in corso - Il pullman stava rientrando in Toscana dalla trasferta nel capoluogo sabino ... Riporta rainews.it
Sassi contro il bus dei tifosi del basket Pistoia, Meloni: violenza folle - L’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, costato la vita a un autista colpito da un mattone, è un atto di violenza ... Riporta msn.com