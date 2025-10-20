Sassi contro il bus del Pistoia basket | un morto
Doveva essere una serata di festa per i tifosi del Pistoia basket, invece si è trasformata in tragedia. Dopo la vittoria della squadra toscana sul campo della Sebastiani Rieti, un pullman con a bordo 45 persone è stato assalito lungo la superstrada Rieti-Terni, all’altezza dello svincolo di Contigliano. Una sassaiola, partita presumibilmente da un gruppo di ultrà reatini, ha colpito il mezzo in corsa: un mattone ha sfondato il parabrezza e centrato in pieno volto il secondo autista, che è morto sul colpo. Si chiamava Raffaele Marianella, di 65 anni e residente a Firenze, secondo La Nazione. Durante la partita c’erano state tensioni tra le tifoserie. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Approfondisci con queste news
Assaltato il pullman dei tifosi del Pistoia basket, muore uno degli autisti. Lanciati sassi e mattoni contro il mezzo, l'uomo colpito e ucciso - facebook.com Vai su Facebook
#NEWS - Assaltato il pullman dei tifosi del #Pistoia #basket, muore un autista. Lanciati sassi e mattoni contro il mezzo, l'uomo colpito e ucciso. E' accaduto questa sera, lungo la superstrada #Rieti-#Terni, all'altezza dello svincolo di Contigliano, dopo che alcun - X Vai su X
Sassi contro bus del Pistoia Basket. Morto l'autista. Indagini in corso - Il pullman stava rientrando in Toscana dalla trasferta nel capoluogo sabino ... rainews.it scrive
Sassi contro il bus dei tifosi del Pistoia basket, ucciso l'autista. Meloni: "Inaccettabile e folle" - L'uomo è stato colpito da un mattone scagliato contro il parabrezza del mezzo. Si legge su msn.com
Rieti, sassi contro il bus dei tifosi del Pistoia basket. Morto un autista colpito, era a un mese dalla pensione - Era a un mese dalla pensione, abitava a Firenze, ma era nato a Roma. Si legge su ilmessaggero.it