Doveva essere una serata di festa per i tifosi del Pistoia basket, invece si è trasformata in tragedia. Dopo la vittoria della squadra toscana sul campo della Sebastiani Rieti, un pullman con a bordo 45 persone è stato assalito lungo la superstrada Rieti-Terni, all’altezza dello svincolo di Contigliano. Una sassaiola, partita presumibilmente da un gruppo di ultrà reatini, ha colpito il mezzo in corsa: un mattone ha sfondato il parabrezza e centrato in pieno volto il secondo autista, che è morto sul colpo. Si chiamava Raffaele Marianella, di 65 anni e residente a Firenze, secondo La Nazione. Durante la partita c’erano state tensioni tra le tifoserie. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sassi contro il bus del Pistoia basket: un morto