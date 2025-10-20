Sassi contro il bus del Pistoia basket | un morto

Doveva essere una serata di festa per i tifosi del Pistoia basket, invece si è trasformata in tragedia. Dopo la vittoria della squadra toscana sul campo della Sebastiani Rieti, un pullman con a bordo 45 persone è stato assalito lungo la superstrada Rieti-Terni, all’altezza dello svincolo di Contigliano. Una sassaiola, partita presumibilmente da un gruppo di ultrà reatini, ha colpito il mezzo in corsa: un mattone ha sfondato il parabrezza e centrato in pieno volto il secondo autista, che è morto sul colpo. Si chiamava Raffaele Marianella, di 65 anni e residente a Firenze, secondo  La Nazione. Durante la partita c’erano state tensioni tra le tifoserie. 🔗 Leggi su Lettera43.it

